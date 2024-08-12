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Головна Війна з Росією У Маріуполі громадський транспорт перебуває в аварійному стані – ЦНС

У Маріуполі громадський транспорт перебуває в аварійному стані – ЦНС

Олена Черкасець
12 серпня, 2024 понедiлок
10:14
Війна з Росією

Центр національного спротиву повідомив, що автобуси в тимчасово окупованому Маріуполі на межі аварійності

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"Технічний стан 90% автобусів, які виходять на рейси в Маріуполі, є незадовільним. Автопарк не оновлюється і майже не ремонтується через брак обслуговуючого персоналу", – йдеться у повідомленні.

ЦНС також зазначає, що "нові" автобуси, які часом з'являються в місті, є списаними транспортними засобами, які не утилізували в Росії. Окупанти фактично перетворили тимчасово окуповані території України на полігон для свого непотребу.

Центр національного спротиву підкреслює, що для того, щоб припинити деградацію регіону, необхідно звільнити українські землі від окупантів.

Також ЦНС закликає громадян повідомляти про злочини ворога, його розташування та техніку за анонімним посиланням. 

  • Маріуполь потопає в каналізаційних стоках. Окупанти замість центральної каналізації використовують септики. Це призводить до того, що нечистоти затоплюють вулиці міста, потрапляють у річки та Азовське море.
Теги:
Новини
транспорт
Донеччина
окуповані території
окупанти
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