Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - голова Донецької ОДА

Про це Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram-каналі.



"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!", - написав Кириленко.



Голова Донецької ОДА звернувся до окупантів і вимагає дотримуватись правил ведення війни.



"Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій! Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібен тільки зелений коридор від ворога! Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!", - йдеться у заяві Павла Кириленка.



19 березня стало відомо, що російські окупанти насильно змушують людей виїжджати з Маріуполя на територію РФ.