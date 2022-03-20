Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - голова Донецької ОДА
Маріупольці, які втекли з міста на околиці в Мелекіне та Мангуш, помирають від голоду та недостачі води
Про це Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!", - написав Кириленко.
Голова Донецької ОДА звернувся до окупантів і вимагає дотримуватись правил ведення війни.
"Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій! Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібен тільки зелений коридор від ворога! Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!", - йдеться у заяві Павла Кириленка.
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