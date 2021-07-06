Маркевич закликав Україну поїхати в Москву на ЧС з пляжного футболу

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Маркевича, Україна має поїхати на ЧС у Москву, бо може виграти цей турнір.



"Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто поїхати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше - у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати та показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову. Можна ж поїхати й виграти ЧС", - сказав Мирон Маркевич.

Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).

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