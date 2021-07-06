Маркевич закликав Україну поїхати в Москву на ЧС з пляжного футболу
Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич вважає, що збірна України має поїхати в Москву на ЧС з пляжного футболу
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Маркевича, Україна має поїхати на ЧС у Москву, бо може виграти цей турнір.
"Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто поїхати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше - у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати та показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову. Можна ж поїхати й виграти ЧС", - сказав Мирон Маркевич.
Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).
- 6 липня стало відомо, що Українська асоціація футболу вирішила не посилати національну збірну з пляжного футболу на чемпіонат світу до Москви.
- Після цього Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на рішення збірної України з пляжного футболу не їхати на ЧС у Москву.
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