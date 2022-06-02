Про це інформує Reuters.

За інформацією державного телебачення у твітері, 2 червня міністерство охорони здоровʼя Марокко повідомило про перший випадок мавпячої віспи.

Хворобу виявили у мандрівника, що прибув із Європи.

Стан пацієнта наразі стабільний.

Нагадаємо, станом на 31 травня в Англії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

Крім того, 31 травня у сусідній з Україною Угорщині виявили перший випадок цього захворювання

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