Марокко повідомляє про перший випадок мавпячої віспи
Міністерство охорони здоровʼя повідомляє про перший випадок мавпячої віспи, яку виявили у чоловіка, що прибув у країну з Європи
Про це інформує Reuters.
За інформацією державного телебачення у твітері, 2 червня міністерство охорони здоровʼя Марокко повідомило про перший випадок мавпячої віспи.
Хворобу виявили у мандрівника, що прибув із Європи.
Стан пацієнта наразі стабільний.
- Нагадаємо, станом на 31 травня в Англії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи
- Крім того, 31 травня у сусідній з Україною Угорщині виявили перший випадок цього захворювання
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