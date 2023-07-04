Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg
Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців
Про це повідомляє Bloomberg.
Рейтинг багатіїв очолив американський бізнесмен, основний власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск, який за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. При цьому, зазначає видання, зростання капіталу Маска триває: 3 липня акції Tesla зросли на 6,9%, принісши бізнесменові ще $13 млрд. Загалом його статки оцінюються в $234 млрд.
Другу сходинку у списку посів власник Meta Platforms (соцмережі Facebook, Instagram і WhatsApp) Марк Цукерберг – до червня його статки збільшилися на $58,9 млрд.
До топ-10 рейтингу також увійшли засновник Microsort Білл Гейтс ($134 млрд), засновник Oracle та власник акцій Tesla Ларрі Елісон ($133 млрд), колишній CEO Microsoft Стів Балмер ($118 млрд), інвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), співзасновник Alphabet (володіє Google) Ларрі Пейдж ($110 млрд) та співзасновник Google Сергій Брін ($104 млрд).
500 найбагатших людей світу у першій половині 2023 року збільшили свої статки на $852 мільярди, пише Bloomberg.
"Це півріччя стало найкращим для мільярдерів з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого Covid-19", – пише видання.
- Нагадаємо, в середині червня Маск у Тwitter запросив Цукерберга побитися у клітці – власник Facebook погодився на бій.
- Проте мама Маска заборонила йому битися з Цукербергом.
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