Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Рейтинг багатіїв очолив американський бізнесмен, основний власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск, який за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. При цьому, зазначає видання, зростання капіталу Маска триває: 3 липня акції Tesla зросли на 6,9%, принісши бізнесменові ще $13 млрд. Загалом його статки оцінюються в $234 млрд.

Другу сходинку у списку посів власник Meta Platforms (соцмережі Facebook, Instagram і WhatsApp) Марк Цукерберг – до червня його статки збільшилися на $58,9 млрд.

До топ-10 рейтингу також увійшли засновник Microsort Білл Гейтс ($134 млрд), засновник Oracle та власник акцій Tesla Ларрі Елісон ($133 млрд), колишній CEO Microsoft Стів Балмер ($118 млрд), інвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), співзасновник Alphabet (володіє Google) Ларрі Пейдж ($110 млрд) та співзасновник Google Сергій Брін ($104 млрд).

500 найбагатших людей світу у першій половині 2023 року збільшили свої статки на $852 мільярди, пише Bloomberg.

"Це півріччя стало найкращим для мільярдерів з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого Covid-19", – пише видання.