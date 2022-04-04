Маск купив майже 10% акцій Twitter
Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - йому належить частка в 9,2% акцій компанії
Про це пише Financial Times з посиланням на звіт компанії, надісланий Комісії з цінних паперів та бірж США, передає ЕП.
Вартість пакету акцій Маска становить $2,89 млрд дол., підрахував CNBC, базуючись на ціні акцій 1 квітня.
"Маск не зробив жодної заяви про причини покупки акцій. Twitter не відразу відповів на запит про коментар. Маск часто користується Twitter, у нього більше 80 мільйонів підписників, але останніми тижнями він скептично ставиться до того, як він використовується та розроблений. Він використав опитування минулого місяця, щоб запитати своїх підписників, чи Twitter "суворо дотримується" принципу свободи слова, який є важливим для демократії, додавши, що "наслідки цього опитування будуть важливими". Понад 70% респондентів відповіли "ні", - пише FT.
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