Маск не продаватиме акції Tesla упродовж двох наступних років

Про це повідомляє Reuters.

Через занепокоєння щодо зниження попиту на електробілі та відволікання Ілона маска на компанію Twitter 22 грудня зріс розпродаж акцій Tesla. Після цього під час аудіочату Twitter Spaces Ілон Маск заявив, що він передбачає "серйозну рецесію" економіки у 2023 році. На його думку, на тлі цього знизиться попит на дорогі товари. Саме тому на найближчий час припиниться продаж акцій компанії Tesla.

"Я не продаватиму акції поки не буду в них впевнений, імовірно, наступні два роки. Однозначно це не станеться не наступного року, ні за яких обставин, і, імовірно, через рік після того теж", - сказав Маск.

У четвер акції зросли на 3% до 129,23 доларів. Це сталося після їхнього падіння на 8,9% у звичайні дні торгів. Перед тим як запустити минулі продажі, Маск заявив, що не продаватиме акції. Натомість минулого тижня він повідомив про продаж акцій на 3,6 млрд доларів, унаслідок чого загальна сума з кінця минулого року склала близько 40 млрд доларів. Це розчарувало інвесторів, оскільки акції Tesla впали до мінімуму дворічної давності.

"Мені необхідно було продати деякі запаси, щоби впевнитися в тому, що маю запасний варіант на випадок найгіршого сценарію", - заявив Маск.

Він додав, що рада директорів Tesla відкрита для викупу акцій, але це залежатиме від масштабу рецесії. Також Маск сказав, що може відбутися "деяка макродрама", яка буде більшою, ніж вважають люди. За його словами, економічні умови "непропорційно вплинуть" на автомобілі та будинки.

У відповідь на питання щодо того, чи не непокоїть його те, що його політичні погляди та суперечливі коментарі відштовхують потенційних клієнтів та інвесторів, Маск заявив, що його це не надто хвилює.

"Я не збираюся приховувати свої погляди лише для підвищення курсу акцій", - наголосив він.

20 грудня стало відомо, що Ілон Маск розпочав пошуки нового генерального директора для Twitter.