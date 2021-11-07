Маск попросив підписників у twitter вирішити долю його пакету акцій Tesla вартістю $21 млрд
Найбагатша людина світу Ілон Маск попросив своїх підписників у twitter за допомогою опитування вирішити, чи продавати йому 10% акцій компанії Telsa вартістю $21 млрд
Опитування Маск відкрив у twitter.
Він звернувся до своїх підписників з питанням, чи варто йому продати 10% акцій Tesla - компанії-виробника електрокарів, яку він очолює.
"Останнім часом багато говорять про те, що нереалізований прибуток - це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% своїх акцій Tesla. Ви підтримуєте це?" - запитав Маск.
Він додав, що єдиним для нього способом платити податки залишається продаж акцій, оскільки він не отримує зарплати чи бонусів.
Маск пообіцяв вчинити, як проголосують підписники, незалежно від результатів опитування. Наразі у голосуванні взяли участь майже 3,2 млн користувачів. Понад 57% голосів віддали за відповідь "Так". Опитування закінчиться за кілька годин.
Ілону Маску належать близько 170,5 мільйонів акцій Tesla, а пакет акцій у 10% коштуватиме близько $21 млрд.
- Нагадаємо, 2 листопада Ілон Маск став першою в історії людиною, статки якої перевищили $300 млрд.
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