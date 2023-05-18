Маск порівняв Сороса із лиходієм з Marvel: Ізраїль назвав це антисемітизмом
Ілон Маск заявив, що бізнесмен та меценат Джордж Сорос схожий на лиходія Магнето з коміксів Marvel, який, за легендою, походить з євреїв
Про це пише The Washington Post.
Напередодні Маск опублікував твіт, в якому зазначив, що Сорос нагадує йому Магнето — суперлиходія з коміксів видавництва Marvel, який прагне завоювати світ, замінивши людей мутантами.
За легендою всесвіту Marvel, Магнето, який походить з родини німецьких євреїв, пережив Голокост.
Соросу було 13 років, коли у березні 1944 нацистська Німеччина окупувала Угорщину. Родина майбутнього фінансиста придбала документи про хрещення, аби уберегтися від утисків та небезпеки.
На цей факт звернув увагу американський журналіст Браян Крассенштейн. Він додав, що Сорос "піддається безперервним нападкам за його добрі наміри".
Маск відповів, що насправді Сорос "хоче знищити саму структуру цивілізації". На думку Маска, Сорос ненавидить людство.
МЗС Ізраїлю заявило, що антиєврейські теорії змови стали популярними на платформі "після твіту, що смердить антисемітизмом".
17 травня Маск написав, що "хотів би перепросити за пост", оскільки він "був несправедливий щодо Магнето".
- Нагадаємо, 15 травня блогер та друг Маска Метт Воллес поширив інформацію, що Сорос помер. Сам фінансист невдовзі спростував її, заявивши, що він живий і здоровий.
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