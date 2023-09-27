Маск прибрав функцію скарги на дезінформацію про вибори у соцмережі X

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву дослідницької організації Reset.Tech Australia.

Функцію, яка дозволяла користувачам повідомляти про дописи, які, на їхню думку, вводять в оману щодо політики, запровадили у соцмережі 2022 року. Проте минулого тижня вона зникла зі спадаючого меню в усіх країнах, окрім Європейського Союзу.

"Позбавлення людей можливості повідомляти про ймовірну політичну дезінформацію може обмежити можливості реагування в той час, коли на платформи соціальних мереж чиниться тиск з метою обмежити поширення неправдивої інформації про чесність виборів, яка останніми роками стрімко зростає", - зазначають дослідники.

У листі до виконавчого директора X в Австралії, представники дослідницької організації вказують, що контент, який містить у собі дезінформацію через запроваджені зміни може залишитись без належної перевірки.