Маск прибрав функцію скарги на дезінформацію про вибори у соцмережі X
Американський мільярдер Ілон Маск прибрав у соцмережі X (колишній Twitter) функцію, завдяки якій користувачі могли поскаржитися на дезінформацію про вибори у дописі
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву дослідницької організації Reset.Tech Australia.
Функцію, яка дозволяла користувачам повідомляти про дописи, які, на їхню думку, вводять в оману щодо політики, запровадили у соцмережі 2022 року. Проте минулого тижня вона зникла зі спадаючого меню в усіх країнах, окрім Європейського Союзу.
"Позбавлення людей можливості повідомляти про ймовірну політичну дезінформацію може обмежити можливості реагування в той час, коли на платформи соціальних мереж чиниться тиск з метою обмежити поширення неправдивої інформації про чесність виборів, яка останніми роками стрімко зростає", - зазначають дослідники.
У листі до виконавчого директора X в Австралії, представники дослідницької організації вказують, що контент, який містить у собі дезінформацію через запроваджені зміни може залишитись без належної перевірки.
- Раніше, проаналізувавши звіти про те, як технологічні компанії, справляються з дезінформацією, Євросоюз визнав соцмережу X Ілона Маска найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.12Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе