Євросоюз назвав соцмережу X Маска найбільшим джерелом російської дезінформації

Про це пише Bloomberg.

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться наступного року.



"Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Дуже великі платформи повинні усунути цей ризик. Зокрема, ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами", - сказала вона.

Більшість великих технологічних компаній, включаючи Facebook Meta Platforms, Google і TikTok, погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також виконав пілотний проєкт, щоб оцінити масштаби проблеми.

"X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів. Пілотний проєкт також показав, що суб’єкти дезінформації мають значно більше підписників, ніж їхні колеги, які не використовують дезінформацію, і, як правило, приєднуються до платформи пізніше, ніж користувачі, які не використовують дезінформацію", - зазначила Юрова.

Віцепрезидентка Єврокомісії закликала Twitter "дотримуватися суворого закону", оскілька соцмережу визнано як велику онлайн-платформу.

Юрова також сказала, що вплив російської дезінформації особливо гострий у Словаччині, де в суботу проходять вибори.

"Словаччина була обрана як країна, де є благодатний ґрунт для успіху російських прокремлівських, провоєнних наративів. Вибори цього тижня стануть тестом, оскільки підхід Росії до війни в Україні є лінією розколу", — сказала вона і додала, що Facebook і Google зробили деякі кроки для посилення своїх зусиль у боротьбі з фейковою інформацією після тиску з боку ЄС.

Вимкнення Ілоном Маском Starlink у Криму

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

Пізніше Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. А потім бізнесмен заявив, що під час українського контрнаступу помирає багато людей заради "незначних" територіальних досягнень