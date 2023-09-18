Ілон Маск прокоментував український контрнаступ

Про це він написав у соцмережі Х.

"Так багато смертей за такі дрібниці", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Маск прокоментував пост американського економіста та бізнесмена Девда Сакса, який опублікував мапу українського контрнаступу з підписом "українські територіальні здобутки в результаті їх розхвалюваного контрнаступу (виділено синім) настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Масштаби українського контрнаступу

Загалом, від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 261,7 кв. км української землі на півдні.

Лише за тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 кв. км територій на Запорізькому та Херсонському напрямках. Там ворог перебуває в обороні, натомість продовжує обстріли.

"На півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше Роботине. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила Маляр.

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Вже згодом, 17 вересня, Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.