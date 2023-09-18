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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Українські військові ліквідували ще 620 окупантів, 3 танки та 24 артсистеми РФ

18 вересня, 2023 понедiлок
08:02
Війна з Росією окупанти втратили

Протягом доби неділі, 17 вересня, армія РФ намагалася просунутися в районі Білої Гори й Андріївки на Донеччині, українські військові відбили атаки окупантів і ліквідували ще 620 російських солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб
  • танків ‒ 4623 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)
  • артилерійських систем – 6027 (+24)
  • РСЗВ – 776 (+0)
  • засобів ППО ‒ 525 (+2)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27)
  • крилатих ракет ‒ 1462 (+7)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34)
  • спеціальної техніки ‒ 901 (+5)

Дані уточнюються.

Сили оборони відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку

Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень між українськими та російськими військами.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

За добу ворог здійснив 70 авіаударів по Україні

Росіяни завдали 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області; Надія Луганської області; Терни, Торське, Сіверськ, Веселе, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Вербове, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Так, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Українські військові 9 разів влучили по районах скупчення окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

  • Сили оборони України у неділю, 17 вересня, повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
  • Вже ранком понеділка, 18 вересня, російські літаки здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи лунали у Хмельницькій області - працювала протиповітряна оборона.
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