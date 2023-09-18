РФ запустила крилаті ракети по Україні в ніч на 18 вересня. Текстовий онлайн
Російські літаки здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Ракети перебувають у повітряному просторі центральних областей України
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 3:51 ПС заявили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
О 4:41 стало відомо, що крилаті ракети рухаються на межі Харківської та Дніпропетровської областей та рухаються у західному напрямку. За 15 хвилин у ПС наголосили, що ракети прямують у напрямку Черкащини.
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