РФ запустила крилаті ракети по Україні в ніч на 18 вересня. Текстовий онлайн

Про це повідомили Повітряні Сили.

О 3:51 ПС заявили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 4:41 стало відомо, що крилаті ракети рухаються на межі Харківської та Дніпропетровської областей та рухаються у західному напрямку. За 15 хвилин у ПС наголосили, що ракети прямують у напрямку Черкащини.