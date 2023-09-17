Підтвердити контроль над Кліщіївкою поки неможливо, - бригада "Лють"

Про це вдень у неділю, 17 вересня 2023 року, Суспільному повідомили в пресслужбі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у своєму telegram фото бійців бригади "Лють" та "Маґура" з підписом "Україна завжди повертає своє". Світлину (див. вгорі) зроблено на тлі кам'яної церкви 1841 року, що є символом Кліщіївки.