Підтвердити контроль над Кліщіївкою поки неможливо, - бригада "Лють"
У селі Кліщіївка Донецької області, що на південь від окупованого Бахмута, досі ведуться активні бойові дії
Про це вдень у неділю, 17 вересня 2023 року, Суспільному повідомили в пресслужбі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".
"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у своєму telegram фото бійців бригади "Лють" та "Маґура" з підписом "Україна завжди повертає своє". Світлину (див. вгорі) зроблено на тлі кам'яної церкви 1841 року, що є символом Кліщіївки.
- Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін вважає, що після звільнення населених пунктів навколо Бахмута росіяни будуть змушені відступити й з самого міста, адже не буде сенсу втримувати, якщо впадуть фланги.
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