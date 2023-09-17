Росіяни не втримають Бахмут, якщо їхні війська відступлять з флангів міста, - пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Бородін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Місто Бахмут не буде сенсу втримувати, якщо впадуть фланги. Адже в місті набагато складніші бої. Росіяни це розуміють. Розуміють, що якщо відступлять з околиць міста, то втримувати Бахмут вони не зможуть. Місто зруйноване, але частина забудови ще залишилась. Тому, якщо росіяни вирішать втримувати Бахмут до кінця, то це буде досить важка битва", - пояснив Бородін.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади також додав, що після звільнення Андріївки наші війська мають вогневий контроль досить великої ділянки фронту навколо Бахмута.

"Тривала операція зі звільнення Андріївки дає нам можливість контролювати досить велику ділянку на правому фланзі від Бахмута. Мова йде про вогневий контроль. Багато місяців наші підрозділи крок за крок просувались вперед. Наші бійці займали посадку за посадкою, які стали ключовими для контролю окремих логістичних шляхів росіян", - додав він.