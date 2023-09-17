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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни не втримають Бахмут, якщо їхні війська відступлять з флангів міста, - пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Бородін
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Росіяни не втримають Бахмут, якщо їхні війська відступлять з флангів міста, - пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Бородін

17 вересня, 2023 неділя
16:32
Війна з Росією Карта бойових дій Бахмут

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін вважає, що після звільнення населених пунктів навколо Бахмута росіяни будуть змушені відступити й з самого міста

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Місто Бахмут не буде сенсу втримувати, якщо впадуть фланги. Адже в місті набагато складніші бої. Росіяни це розуміють. Розуміють, що якщо відступлять з околиць міста, то втримувати Бахмут вони не зможуть. Місто зруйноване, але частина забудови ще залишилась. Тому, якщо росіяни вирішать втримувати Бахмут до кінця, то це буде досить важка битва", - пояснив Бородін.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади також додав, що після звільнення Андріївки наші війська мають вогневий контроль досить великої ділянки фронту навколо Бахмута.

"Тривала операція зі звільнення Андріївки дає нам можливість контролювати досить велику ділянку на правому фланзі від Бахмута. Мова йде про вогневий контроль. Багато місяців наші підрозділи крок за крок просувались вперед. Наші бійці займали посадку за посадкою, які стали ключовими для контролю окремих логістичних шляхів росіян", - додав він.

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.
  • Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою.
  • 16 вересня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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