Сили оборони звільнили Андріївку під Бахмутом

Про це повідомила заступниця міністра оброни Маляр.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки", - заявила Маляр.

Також вона повідомила, що у цьому секторі є гарні новини:

"Андріївка – наша! Закріплюємось на зайнятих позиціях".