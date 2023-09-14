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Сили оборони звільнили Андріївку під Бахмутом

14 вересня, 2023 четвер
16:08
Війна з Росією

Українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині

Про це повідомила заступниця міністра оброни Маляр.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.  А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки", - заявила Маляр.

Також вона повідомила, що у цьому секторі є гарні новини:

"Андріївка – наша! Закріплюємось на зайнятих позиціях".

  • Як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках продовжують тримати ініціативу. Натомість Росія втратила 620 військових, корабель та підводний човен.
Донеччина
Контрнаступ ЗСУ
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