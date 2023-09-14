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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Підводний човен, корабель і 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні

14 вересня, 2023 четвер
08:18
Війна з Росією розбита російська техніка

Сили оборони на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках продовжують тримати ініціативу. Натомість Росія втратила 620 військових і корабель

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб
  • танків ‒ 4599 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18)
  • артилерійських систем – 5944 (+42)
  • РСЗВ – 769 (+3)
  • засобів ППО ‒ 517 (+0)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+1)
  • підводних човнів ‒ 1 (+1)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14)
  • спеціальної техніки ‒ 889 (+5)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: ЗСУ утримують ініціативу на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, попри штурм росіян

Про це 14 вересня у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів по території України

Зазначається, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами ППО.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. За уточненою інформацією, вчора окупанти атакували Україну 47 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Натомість авіаційних ударів зазнали населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам’янка, Придніпровське Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили пункт управління та ЗРК ворога 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

  • У ніч з 13 на 14 вересня російські терористи запустили орієнтовно 6 груп "шахедів" для обстрілу України.

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