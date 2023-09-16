Після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася, – ISW
Після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 14 вересня українські сили звільнили Андріївку та водночас досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки на Донеччині.
Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового.
За даними ISW, підрозділи 72-ї бригади РФ раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська третя десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.
Натомість російські військові блогери визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для російської армії погіршується. У Росії висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.
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14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.
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Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ оволоділи Андріївкою.
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