Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Скандал із вимкненим Starlink у Криму: у Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно дій Ілона Маска

Скандал із вимкненим Starlink у Криму: у Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно дій Ілона Маска

12 вересня, 2023 вiвторок
09:42
Світ Сенат США

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму

Про це інформує Bloomberg.

"Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявила сенаторка Елізабет Воррен, яка представляє штат Массачусетс.

Оскільки Воррен також є представницею Комітету з питань збройних сил, вона наполягає, щоб міністерство оборони США розглянуло свої контрактні відносини з компанією Маска SpaceX. 

Голова Комітету з питань збройних сил Джек Рід також заявив про стурбованість цим питанням, оскільки супутники традиційно перебували під контролем уряду, а що з ними робити вирішували президенти. За його словами, попри здешевшання доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки, завдяки компанії SpaceX, Ілон Маск "не може бути останнім словом, коли мова йде про національну безпеку". 

Очікується, що Ілон Маск візьме участь у закритому саміті керівників технічної галузі з сенаторами в Капітолії в середу, 13 вересня.

Що передувало 

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

Україна
Росія
Крим
Технології
Війна з Росією
окуповані території
Ілон Маск
США
Starlink
Читайте також:
11 вересня, 2023 понедiлок
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
11 вересня, 2023 понедiлок
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
11 вересня, 2023 понедiлок
Журналісти розкрили схеми заступника очільника ОПУ Шурми, через які Україна недоотримала податків на сотні мільйонів
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
10:55
Огляд
міжнародний огляд
Росія воюватиме північнокорейськими боєприпасами, Україна на крок ближче до повернення Криму. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
10:54
Ексклюзив
Влада Білої Церкви планує придбати збиткову ТЕЦ за 300 млн грн
10:47
Володимир Путін
Путін пропонує святкувати у РФ день затвердження окупації українських територій
10:45
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
РФ за добу атакувала 9 областей України: 2 людей загинули, 10 поранено
10:35
Кордон з БІлоруссю
Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю: відкритим лишиться один
10:31
Маттео Дзуппі
Посланець Папи Римського відвідає Китай. Це останній етап його місії щодо миру
10:25
дрони ЗСУ
Управління РЕБ Генштабу ЗСУ: на деяких ділянках фронту буває 250-300 БПЛА в повітрі одночасно
10:21
Володимир Зеленський
Зеленський заветував закон про електронне декларування
10:05
Оновлено
Збірна України, Микола Матвієнко
Євро-2024: За Україну проти Італії не зіграє лідер захисту
10:02
OPINION
Віталій Бала
Чому б Резнікову не забрати зі собою Маляр та Остащенко
09:55
Венеція, Італія
Венеція планує ввести щоденну плату для туристів у розмірі €5
09:54
хакер
СБУ затримала агента ФСБ, який влаштовував кібератаки на державні органи України
09:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:34
Оновлено
землетрус в Марокко
Потужний землетрус у Марокко: кількість загиблих перевищила 2 800 людей
09:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
"З'являється ще одна важлива точка, де ЗСУ створюватимуть проблеми для ворога": Згурець про відхід росіян з Опитного
09:08
Москва
Росія посилює ППО навколо Москви, щоб "ефективніше" захищатися від атак БПЛА, - британська розвідка
08:57
Карін Кнайсль та Путін
Ексочільниця австрійського МЗС Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга
08:45
Оновлено
Перші кадри з місця посадки літака "Уральських авіаліній" у полі в Новосибірській області.
У РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі
08:40
окупанти Маріуполь
Окупаційна "влада" на Луганщині платитиме за народження дитини лише через 5 років після отримання паспорта РФ, - ОВА
08:06
Іран
США дозволили переказ $6 млрд у рамках угоди з Іраном про обмін ув'язненими
08:02
OPINION
Віктор Каспрук
Путін вестиме довгу війну в Україні, поєднавши її з репресіями у Росії
07:57
Оновлено
Втрати РФ
Росія за добу втратила ще 550 військових, 8 танків і 33 артсистеми, - Генштаб ЗСУ
07:49
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу впіймали на допінгу
07:07
Сергій Сидорчук та Жуніньо (ліворуч)
Євро-2024: розклад відбіркових матчів та трансляцій 12 вересня
06:58
Путін і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин на бронепотязі приїхав до РФ на переговори з Путіним
06:42
Стівен Кінґ
Письменник Стівен Кінг вийшов до фанатів у кепці з написом "Україна"
06:30
Збірна України з волейболу, ЧЄ-2023
Україна повторила найкращий в історії результат на ЧЄ з волейболу
06:29
Рада Європи
У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України
05:58
ЗСУ ,війна з Росією
ЗСУ активно використовує муляжі техніки, на які армія РФ витрачає цінні дрони та ракети, -  CNN
05:51
Віктор Циганков та Ніколо Барелла (ліворуч), Італія - Україна
Італія - Україна: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024
05:37
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
В ООН оприлюднили новий звіт про кількість жертв агресії РФ серед цивільних українців
05:24
Гонсалу Рамуш (праворуч), Португалія - Люксембург
Євро-2024: Португалія забила 9 голів Люксембургу, результати інших матчів 11 вересня
05:10
наука ,Велика Британія, клонування
У Британії помер учений, які клонував вівцю Доллі
04:42
Конгрес США
Це в інтересах Америки: лідер республіканців у Сенаті США закликав продовжити підтримку України
04:14
Дональд Трамп
Трамп оскаржує обвинувачення щодо втручання в вибори та вимагає самовідвід судді
03:46
Російські солдати
Прикордонники РФ скаржаться на погане оснащення: бояться рейдів та дронів ЗСУ, - ISW
03:18
КНДР
У США пообіцяли без вагань ввести нові санкції проти КНДР і РФ у разі передачі зброї
02:50
IRIS-T
Латвія та Естонія на тлі війни РФ в Україні замовили системи ППО IRIS-T на €400 млн
02:22
поліція, злодій, наручники
У Києві поліцейський отримав поранення під час затримання особливо небезпечного зловмисника
01:54
світ, Лівія, повінь
Повені у Лівії: через руйнування дамби загинули понад 2 тис. людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV