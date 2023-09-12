Скандал із вимкненим Starlink у Криму: у Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно дій Ілона Маска

Про це інформує Bloomberg.

"Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявила сенаторка Елізабет Воррен, яка представляє штат Массачусетс.

Оскільки Воррен також є представницею Комітету з питань збройних сил, вона наполягає, щоб міністерство оборони США розглянуло свої контрактні відносини з компанією Маска SpaceX.

Голова Комітету з питань збройних сил Джек Рід також заявив про стурбованість цим питанням, оскільки супутники традиційно перебували під контролем уряду, а що з ними робити вирішували президенти. За його словами, попри здешевшання доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки, завдяки компанії SpaceX, Ілон Маск "не може бути останнім словом, коли мова йде про національну безпеку".

Очікується, що Ілон Маск візьме участь у закритому саміті керівників технічної галузі з сенаторами в Капітолії в середу, 13 вересня.

Що передувало

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.