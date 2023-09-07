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Маск вимкнув Starlink біля Криму, щоб завадити атаці ЗСУ, бо боявся ядерного удару Путіна у відповідь, - біограф

7 вересня, 2023 четвер
18:30
Світ Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск минулого року вимкнув Starlink біля Криму, аби завадити атаці ЗСУ по військово-морському флоту РФ, оскільки боявся ядерного удару Путіна у відповідь

Про це у біографії Маска написав письменник Волтер Айзексон, повідомляє CNN.

"Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони втратили зв’язок і нешкідливо викинулися на берег", – пише Айзексон.

Зазначається, що бізнесмен намагався завадити таємній операції ЗСУ, оскільки боявся, що Росія застосує ядерну зброю у відповідь на атаку по Криму. 

Біограф зазначив, що занепокоєння Маска щодо "міні-Перл-Харбора"  не виправдалося в Криму. За його словами, цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Маск під час війни в Україні, оскільки він став впливовим агентом, якого офіційні особи США не могли ігнорувати.

Біограф зазначив, що коли Україна почала використовувати термінали Starlink для наступальних дій проти Росії, Маск почав переосмислювати рішення про надання систем нашій державі.

"Starlink не була створена для війни. Це було для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до навчання та робити добрі, мирні речі, а не організовувати обстріли з безпілотників", - заявив бізнесмен.

Айзексон у книзі розповів, що після розмови з Михайлом Федоровим, міністром України з цифрової трансформації, у якій він закликав Маска знову надати доступ безпілотникам до Starlink, бізнесмен відповів, що "був вражений дизайном підводних апаратів, але він не вмикатиме супутникове покриття для Криму, оскільки Україна зараз заходить занадто далеко і запрошує стратегічну поразку".

Після цього, у жовтні минулого року, Маск відмовився оплачувати рахунки за термінали Starlink, оскільки "SpaceX витратила десятки мільйонів власних грошей на відправку супутникового обладнання в Україну". Проте пізніше, зокрема після заяви Пентагону про готовність оплатити роботу системи, бізнесмен змінив своє рішення та продовжив оплачувати підтримку Starlink в Україні.

Ілон Маск та відключення Starlink в Україні

У жовтні 2022 року у верифікованому акаунті Ілона Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, він припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. 

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також містилося прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою.

24 жовтня Маск заявив, що Starlink продовжить працювати в Україні, навіть у тому випадку, якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.

Крим
Війна з Росією
Ілон Маск
Starlink
ядерна небезпека
Світ про Україну
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