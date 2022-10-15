Про це йдеться на сайті Пентагону, з посиланням заступницю прессекретар відомства Сабріну Сінгх.

"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, яку українці можуть використовувати не тільки на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не тільки командування і контроль залишалися недоторканими на полі бою, а й зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші можливості та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", - зазначено у повідомленні.

У Пентагоні зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.

"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші компанії, не тільки SpaceX, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їй необхідне на полі бою".

Сінгх відзначила, що українська сторона протягом 7-8 місяців за допомогою Starlink успішно координувала і планувала операції на полі бою.

Пентагон наголошує, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. В уряді запевнили, що термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb