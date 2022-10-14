"Термінали Starlink працюють і працюватимуть": Мінцифра та ОП прокоментували відмову Маска фінансувати сервіс
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що надані Україні компанією Ілона Маска SpaceX термінали Starlink "працюють і працюватимуть"
Про це Федоров написав у Telegram.
"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся", - написав Федоров.
В Офісі президента також запевнили, що термінали Starlink продовжать роботу.
"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок", - написав у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.
Starlink - проєкт американської компанії SpaceX з надання широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну SpaceX відправила в Україну кілька партій терміналів Starlink, призначених для потреб медиків, військових, транспортників, об'єктів критичної інфраструктури, енергетики тощо.
З 24 серпня SpaceX знизила вартість інтернету Starlink для українців.
У жовтні видання Insider з посиланням на аналітика та президента Eurasia Group Ієна Бреммера повідомило, що Ілон Маск нібито відмовив Україні у використанні Starlink у Криму, пояснивши це побоюванням ядерної війни.
Компанія CNN повідомила, що SpaceX у листі до Пентагону заявила про відмову фінансувати Starlink в Україні.
Раніше, 3 жовтня, Маск запропонував "план" із врегулювання російсько-української війни, який включав зокрема передачу Криму Росії. За це підприємець отримав хвилю критики з боку українців, союзників і прихильників України.
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