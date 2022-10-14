Про це Федоров написав у Telegram.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся", - написав Федоров.

В Офісі президента також запевнили, що термінали Starlink продовжать роботу.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок", - написав у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

Starlink - проєкт американської компанії SpaceX з надання широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну SpaceX відправила в Україну кілька партій терміналів Starlink, призначених для потреб медиків, військових, транспортників, об'єктів критичної інфраструктури, енергетики тощо.

З 24 серпня SpaceX знизила вартість інтернету Starlink для українців.

У жовтні видання Insider з посиланням на аналітика та президента Eurasia Group Ієна Бреммера повідомило, що Ілон Маск нібито відмовив Україні у використанні Starlink у Криму, пояснивши це побоюванням ядерної війни.

Компанія CNN повідомила, що SpaceX у листі до Пентагону заявила про відмову фінансувати Starlink в Україні.

Раніше, 3 жовтня, Маск запропонував "план" із врегулювання російсько-української війни, який включав зокрема передачу Криму Росії. За це підприємець отримав хвилю критики з боку українців, союзників і прихильників України.

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