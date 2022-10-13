Ілон Маск відмовив Україні в використанні Starlink в Криму через ядерні погрози РФ

Про це повідомляє видання Insider з посиланням на аналітика та президента Eurasia Group Ієна Бреммера.

У повідомленні йдеться, що Маск особисто відхилив запит України на розширення охоплення супутникового інтернету Starlink на Крим. Бізнесмен вважає, що спроби України повернути окупований півострів можуть "призвести до ядерної війни".

Ще на початку повномасштабного вторгнення Ілон Маск надав Україні системи Starlink, завдяки яким ЗСУ мали можливість в режимі реального часу отримувати інформацію про пересування російських військових та керувати розвідувальними даними.

За словами Insider, Бреммер стверджує, що Маск особисто розповів йому про нещодавню розмову з президентом РФ Путіним, в ході якої Путін погрожував використати ядерну зброю, у випадку, якщо Україна спробує повернути Крим.

Сам Маск спростував ці слова, заявивши, що востаннє розмовляв з Путіним півтора роки тому.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

6 жовтня Маск продовжив робити скандальні заяви про Україну, зазначивши, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.

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