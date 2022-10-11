Про це написав із посиланням на розмову з самим Маском у закритій у розсилці для клієнтів американський політолог Ієн Бреммер, інформує видання Vice.

Як стверджує Бреммер, Маск сказав йому, що Путін "був готовий до переговорів", але тільки якщо Крим залишиться російським, а Україна визнає російський суверенітет над чотирма анексованими областями та зобов'яжеться зберігати нейтральний статус.

За словами Маска, які передає Бреммер, Путін нібито сказав йому, що цієї мети буде досягнуто "попри все", нехай навіть ціною ядерного удару, якщо Україна вторгнеться до Криму.

Видання зазначає, що вірогідність розповіді Бреммера поки що перевірити неможливо.

Згодом Ілон Маск спростував цю інформацію, написавши пост у твітер:

"Ні, це не так. Я спілкувався з Путіним лише один раз, і це було близько 18 місяців тому. Темою був космос".

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

6 жовтня Маск продовжив робити скандальні заяви про Україну, зазначивши, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.

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