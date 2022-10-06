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Спираючись на дані 10-річної давнини: Маск заявив, що Схід України "віддає перевагу Росії"

6 жовтня, 2022 четвер
11:45
Новини Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск продовжує робити скандальні заяви про Україну і тепер зазначив, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік

Відповідні заяви зʼявились у Twitter Ілона Маска.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск вступив у суперечку щодо України з сенатором США Ліндсей Гремом. Американський сенатор наголосив, що бізнесмен мав би розуміти факти російського вторгнення в Україну.

На це Маск відповів, що потрібно "підтримувати волю тих, хто живе у будь-якому конфліктному регіоні".

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії", - зазначив Маск.

На підтвердження своїх переконань бізнесмен опублікував карту електоральних вподобань за 2012 рік, де показано, що тоді більшість мешканців південних та східних областей голосували за "Партію регіонів".

"Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", - додав він.

  • Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.
  • Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн. 4 жовтня Притула сказав, що менш ніж за добу українці зібрали вже понад 2,3 млн грн.
  • На це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".
  • Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.
  • Кремль також відреагував на такі твіти бізнесмена. Вважає їх "вельми позитивними".
  • Пізніше Ілон Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.
  • Зірка "Месників" Марк Руффало розкритикував Маска за скандальні заяви про Україну

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війна з Росією
Ілон Маск
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