Про це Притула написав у Тelegram.

Волонтер повідомив, що на ці кошти придбають партію рацій Motorola R7 для ЗСУ і підручник для американського бізнесмена.

"Бо наші завжди мають рацію. А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним зв‘язком!", - написав Притула.

3 жовтня Сергій Притула та український блогер Лачен запустили збір на підручник з історії для Ілона Маска. Притула зазначив, що "не всі добре вчили історію, а хтось її взагалі пропустив. Але ніколи не пізно надолужити."

3 жовтня у верифікованому акаунті Ілона Маска з'явилася низка твітів на тему миру в Україні. Засновник компаній Tesla та Space X запропонував провести ще раз референдум на тимчасово окупованих Росією українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і вчити історію.

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