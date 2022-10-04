Українці зібрали понад 2,3 млн грн на підручник з історії для Ілона Маска, - Сергій Притула
Шоумен і волонтер Сергій Притула повідомив, що менш ніж за добу українці зібрали понад 2,3 млн грн на підручник з історії для Ілона Маска, який запропонував віддати Крим Росії
Про це Притула написав у Тelegram.
Волонтер повідомив, що на ці кошти придбають партію рацій Motorola R7 для ЗСУ і підручник для американського бізнесмена.
"Бо наші завжди мають рацію. А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним зв‘язком!", - написав Притула.
3 жовтня Сергій Притула та український блогер Лачен запустили збір на підручник з історії для Ілона Маска. Притула зазначив, що "не всі добре вчили історію, а хтось її взагалі пропустив. Але ніколи не пізно надолужити."
- 3 жовтня у верифікованому акаунті Ілона Маска з'явилася низка твітів на тему миру в Україні. Засновник компаній Tesla та Space X запропонував провести ще раз референдум на тимчасово окупованих Росією українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і вчити історію.
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