У Кремлі "вельми позитивно" оцінили твіти Маска
Кремль вважає "вельми позитивним" останні твіти глави Tesla Ілона Маска про війну в Україні
Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське РИА Новости.
"Ми помітили, що ця ініціатива Маска не дала спати багатьом у Європі, в Україні, в Польщі, в Прибалтиці. Насамперед не дала спати ботам, які активно брали участь у голосуванні. Вельми позитивно, що така людина як Маск шукає шляхи мирного виходу", - сказав він.
За його словами, Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру.
"На відміну від професійних дипломатів Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру. А досягнення миру без виконання умов Росії абсолютно неможливе", - наголосив він.
-
Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.
-
Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн.
-
Згодом на це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".
-
Американський бізнесмен Ілон Маск після серії провокаційних твітів щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої держави.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.74Продаж 39.99
- Актуальне
- Важливе