У Кремлі "вельми позитивно" оцінили твіти Маска

Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське РИА Новости.

"Ми помітили, що ця ініціатива Маска не дала спати багатьом у Європі, в Україні, в Польщі, в Прибалтиці. Насамперед не дала спати ботам, які активно брали участь у голосуванні. Вельми позитивно, що така людина як Маск шукає шляхи мирного виходу", - сказав він.

За його словами, Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру.

"На відміну від професійних дипломатів Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру. А досягнення миру без виконання умов Росії абсолютно неможливе", - наголосив він.