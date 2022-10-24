Про це сам Ілон Маск заявив на своєму Twitter-акаунті

"Ще до того, як Міноборони надасть відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав Маск.

На твіт винахідника відповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.

"Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!", - написав міністр.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Ілон Маск, SpaceX щомісяця втрачає $20 млн через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.

У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою

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