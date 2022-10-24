Starlink в Україні працюватиме, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати, - Маск
Starlink продовжить працювати в Україні, навіть у тому випадку, якщо Пентагон відмовиться його фінансувати. Робота буде безперервною
Про це сам Ілон Маск заявив на своєму Twitter-акаунті
"Ще до того, як Міноборони надасть відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав Маск.
На твіт винахідника відповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.
"Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!", - написав міністр.
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Ілон Маск, SpaceX щомісяця втрачає $20 млн через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.
- У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 38.32Продаж 39.39
- Актуальне
- Важливе