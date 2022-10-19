Відповідний твіт Маска з’явився сьогодні, 19 жовтня.

"SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов'язані з посиленням заходів безпеки для захисту від кібервійн, але ми будемо продовжувати це робити", - написав Маск.

Також він додав, що немає грошей від міністерства оборони, а кілька іноземних країн, організацій та приватних осіб сплачують за 11 терміналів Starlink приблизно 25 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою

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