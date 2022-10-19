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SpaceX щомісяця втрачає $20 млн через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни, - Маск

19 жовтня, 2022 середа
15:14
Світ Starlink

Засновник SpaceX Ілон Маск у відповідь на твіт про те, що його компанія нічого не заплатила за роботу інтернет-сервісу Starlink в Україні, розповів про $20 млн щомісячних втрат

Відповідний твіт Маска з’явився сьогодні, 19 жовтня.

"SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов'язані з посиленням заходів безпеки для захисту від кібервійн, але ми будемо продовжувати це робити", - написав Маск.

Також він додав, що немає грошей від міністерства оборони, а кілька іноземних країн, організацій та приватних осіб сплачують за 11 терміналів Starlink приблизно 25 тисяч доларів на місяць.

  • Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою

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