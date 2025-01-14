У будинку в Грузії, де жили переселенці з Абхазії, стався вибух: є загиблий і поранені
У ніч проти 14 січня в житловому будинку в Тбілісі, де проживали переселенці з Абхазії, пролунав сильний вибух. Унаслідок події є загиблий і поранені
Про це повідомляє Ехо Кавказа.
Зазначається, що одна людина загинула, четверо поранені, серед них дитина.
Вибух стався на четвертому поверсі колишнього готеля, де проживають вимушені переселенці з Абхазії. Там обвалилася частина стіни корпусу.
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
- Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії 19 грудня сталася стрілянина. Унаслідок цього загинув депутат Вахтанг Голандзія, ще один поранений.
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