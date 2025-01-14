У будинку в Грузії, де жили переселенці з Абхазії, стався вибух: є загиблий і поранені

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Зазначається, що одна людина загинула, четверо поранені, серед них дитина.

Вибух стався на четвертому поверсі колишнього готеля, де проживають вимушені переселенці з Абхазії. Там обвалилася частина стіни корпусу.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.