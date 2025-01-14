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У будинку в Грузії, де жили переселенці з Абхазії, стався вибух: є загиблий і поранені

Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
11:52
Світ грузія

У ніч проти 14 січня в житловому будинку в Тбілісі, де проживали переселенці з Абхазії, пролунав сильний вибух. Унаслідок події є загиблий і поранені

Зміст

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Зазначається, що одна людина загинула, четверо поранені, серед них дитина.

Вибух стався на четвертому поверсі колишнього готеля, де проживають вимушені переселенці з Абхазії. Там обвалилася частина стіни корпусу. 

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

  • Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії 19 грудня сталася стрілянина. Унаслідок цього загинув депутат Вахтанг Голандзія, ще один поранений.
Теги:
Новини
Грузія
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