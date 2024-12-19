Біля парламенту окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, є поранений
Біля будівлі парламенту самопроголошеної Абхазії в четвер, 19 грудня, сталася стрілянина. Унаслідок цього загинув депутат Вахтанг Голандзія, ще один поранений
Про це повідомляє Ехо Кавказа.
За попередньою інформацією, поранення отримав депутат Кан Кварчія. Від отриманих поранень загинув депутат Вахтанг Голандзія.
На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Telegram-канал АМРА-life написав, що в парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу: "Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур витягнув зброю і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити.
- Біля парламенту Абхазії 15 листопада почались протести проти ратифікації інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою.
- Пізніше президент Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.
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