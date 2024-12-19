Біля парламенту окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, є поранений

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

За попередньою інформацією, поранення отримав депутат Кан Кварчія. Від отриманих поранень загинув депутат Вахтанг Голандзія.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Telegram-канал АМРА-life написав, що в парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу: "Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур витягнув зброю і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити.