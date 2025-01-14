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The Guardian: Репатріація чи життя серед "ворогів": яка доля чекає на північнокорейців, захоплених Україною

Надія Боянівська
14 січня, 2025 вiвторок
11:35
Статті армія КНДР

Ані Росія, ані Північна Корея поки що не визнали цих солдатів своїми, тоді як Південна Корея може прийняти їх як перебіжчиків

Зміст

Про це йдеться в статті The Guardian, переклад якої публікує Еспресо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий передати двох північнокорейських солдатів, захоплених Києвом, в обмін на повернення військовополонених, яких утримують у Росії. Але майбутнє двох поранених чоловіків, яких допитують на лікарняних ліжках, далеке від визначеності.

Виступаючи після того, як Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила заяву України про те, що вона захопила двох солдатів - військових Північної Кореї, чисельність яких оцінюється в 11 000 осіб, Зеленський зробив важливе застереження.

"Для тих північнокорейських солдатів, які не бажають повертатися, можуть бути інші варіанти, - сказав він. - Зокрема, тим, хто висловить бажання наблизити мир, поширюючи правду про цю війну корейською мовою, буде надана така можливість".

У своїх інтерв'ю, показаних у відеоролику, що супроводжує допис Зеленського, один із двох чоловіків заявив, що хоче повернутися до Північної Кореї, тоді як інший спочатку сказав, що хоче залишитися в Україні, але згодом додав, що повернеться додому, "якщо буде потрібно".

У понеділок південнокорейський депутат заявив, що близько 300 північнокорейських солдатів були вбиті і 2700 поранені з моменту їхнього розгортання наприкінці минулого року. "Розгортання північнокорейських військ у Росії, як повідомляється, розширилося, включивши в себе Курську область, і, за оцінками, втрати серед північнокорейських військ перевищили 3000", - заявив Лі Сонг Квен журналістам після брифінгу південнокорейського розвідувального відомства.

Багато чого залежатиме від того, що вони розповіли своїм українським утримувачам наодинці, якщо взагалі щось розповіли. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно не заявляв, що його солдати воюють на боці Росії в рамках угоди про взаємну оборону, укладеної з російським президентом Володимиром Путіним у червні минулого року.

У понеділок уряд Південної Кореї зайняв обережну позицію. Ку Бьонг-сам, речник міністерства об'єднання, заявив, що доля північнокорейських військовополонених "вимагає міжнародного права та інших юридичних експертиз, а також консультацій із суміжними країнами".

 Лі, якого поінформували представники розвідки, заявив, що позиція розвідувального агентства полягає в тому, що "згідно з нашими конституційними цінностями північнокорейські солдати також вважаються нашими громадянами, тому бажання захоплених північнокорейських солдатів є найважливішими. Якщо вони захочуть втекти до Південної Кореї, [Національна розвідувальна служба] активно консультуватиметься з Росією та Україною".

Новина про захоплення північнокорейців викликала в Сеулі припущення, що вони можуть приєднатися до десятків тисяч північнокорейців, які перейшли на бік Південної Кореї після закінчення війни в країні 1950-53 років. Хоча обставини їхнього захоплення в розпал конфлікту в третій країні безпрецедентні, теоретично вони мають право на таке ж ставлення до себе, як і будь-який інший північнокореєць, що бажає перейти на бік Півдня.

Репатріація до Північної Кореї може означати смерть або тортури

Згідно з конституцією Південної Кореї "територія Республіки Корея складається з Корейського півострова і прилеглих до нього островів", що означає, що країна юридично вважає всіх північнокорейців своїми громадянами. Сеул ніколи офіційно не визнавав Північну Корею суверенною державою, натомість розглядаючи її як територію з нелегітимним режимом. Така позиція означає, що Південна Корея має юридичне зобов'язання захищати громадян на північ від демілітаризованої зони і приймати дезертирів, у тому числі солдатів.

Прибуття до Північної Кореї двох солдатів, чиї обличчя транслювалися по всьому світу, з війни, в якій режим Ина не визнає своєї прямої участі, може наразити чоловіків та їхні сім'ї на небезпеку, оскільки влада прагне гарантувати їхнє мовчання. Їх також можуть допитати, чому вони, очевидно, не виконали наказ уникнути полону, підірвавши себе.

"Зокрема, записки, знайдені у загиблих солдатів, вказують на те, що північнокорейська влада тиснула на них, щоб вони вчинили самогубство або самопідірвалися перед захопленням у полон", - сказав Лі.

Ітан Хі-Сок Шин, юридичний аналітик сеульської неурядової організації "Робоча група з питань правосуддя перехідного періоду", зазначив, що "незрозуміло, чи визнає Північна Корея захоплених солдатів як своїх, оскільки Москва і Пхеньян відмовляються офіційно визнавати, що північнокорейські війська були залучені до бойових дій в Росії. Водночас Росія може заявити про них як про своїх, а потім передати їх Північній Кореї після обміну на українських військовополонених".

Якщо Зеленський хоче уникнути приречення чоловіків на можливе ув'язнення, тортури або навіть смерть на батьківщині, у нього є інші варіанти.

"Репатріація північнокорейських солдатів проти їхньої власної волі, незважаючи на добре відомий ризик їхнього покарання як "зрадників" тоталітарною диктатурою, суперечить гуманітарним принципам, а також заявам України про те, що вона бореться за свободу і демократію, - наголосив Шин. - Міжнародне співтовариство має закликати Україну забезпечити, щоб північнокорейські солдати не були репатрійовані проти їхньої власної волі".

Південь міг би отримати багато користі від прийому цих солдатів. Вони могли б надавати розвідувальні дані про природу участі Півночі у війні в Україні. Їхнє перетворення з елітних солдатів, що служили династії Кімів, на громадян вільної і демократичної країни також стало б великим пропагандистським переворотом для Сеула.

На відміну від перебіжчиків-громадян, які довго планують свою втечу, навряд чи двоє деморалізованих молодих солдатів (один з яких сказав, що думав, що його відправили на навчання), захоплених в Україні, коли-небудь замислювалися про життя серед своїх "ворогів" на південь від кордону. Однак зараз, можливо, це їхній найкращий шанс на виживання - почати нове життя в Південній Кореї.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
КНДР
полонені
Війна з Росією
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