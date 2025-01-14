Пісторіус: Німеччина підготувала все для допомоги Україні на €3 млрд, але є фіскальна проблема з фінансуванням
Уряд Німеччини підготував все необхідне для пакету допомоги Україні на €3 млрд, проте вирішується питання його фінансування
Про це заявив глава міноборони ФРН Борис Пісторіус на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.
"Щодо пакета допомоги на 3 млрд, ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це лишень фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення", – пояснив німецький міністр.
За словами Пісторіуса, частина німецьких демократичних партій продемонстрували бажання робити кроки в цьому напрямку.
Водночас він підкреслив, що підтримка ФРН України залишиться "надійною, непохитною, відданою й енергійною", незважаючи на те, який уряд очолить Німеччину після виборів 23 лютого.
Що передувало
10 січня Der Spiegel з посиланням на джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц опирається виділенню Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають очільниця МЗС Анналена Бербок і Борис Пісторіус.
До списку озброєння для відправки в Україну, складеного після розпаду урядової коаліції у листопаді 2024 року, входили три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, зазначає видання.
Джерела Der Spiegel серед соціал-демократів припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.
Згодом Пісторіус спростував новину Spiegel про блокування допомоги для України та заявив, що країна підготувала новий пакет.
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