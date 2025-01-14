Волонтери допомагають долати наслідки удару РФ 13 січня по Чугуєву на Харківщині
Російська терористична армія ввечері 13 січня вдарила "шахедом" по двору багатоповерхової забудови в Чугуєві Харківської області. Наступного дня волонтери зібралися для подолання наслідків ворожої атаки
Харківський волонтер Євген Хаустов розповів Еспресо, що влучання було в землю, втім, у прилеглому будинку повилітали шибки. Йдеться про близько 150 вікон.
"Ми вже на локації, вже працюємо разом з партнерами", - додав він.
Про атаку повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, росіяни ударили "шахедом" по місту близько 19:00 і влучили у двір багатоповерхової забудови.
Внаслідок російської атаки дівчинка віком 1 рік і 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці.
"Пошкоджень зазнали легковий автомобіль та скло вікон п'ятиповерхового будинку", - додав Синєгубов.
- Російська окупаційна армія у понеділок, 13 січня, запустила безпілотники з різних напрямків по території України. На Харківщині та Житомирщині є постраждалі.
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