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Волонтери допомагають долати наслідки удару РФ 13 січня по Чугуєву на Харківщині

Ольга Бабишена
14 січня, 2025 вiвторок
12:01
Війна з Росією волонтери Чугуїв

Російська терористична армія ввечері 13 січня вдарила "шахедом" по двору багатоповерхової забудови в Чугуєві Харківської області. Наступного дня волонтери зібралися для подолання наслідків ворожої атаки

Зміст
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв
  • волонтери Чугуїв

Харківський волонтер Євген Хаустов розповів Еспресо, що влучання було в землю, втім, у прилеглому будинку повилітали шибки. Йдеться про близько 150 вікон. 

"Ми вже на локації, вже працюємо разом з партнерами", - додав він. 

Про атаку повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, росіяни ударили "шахедом" по місту близько 19:00 і влучили у двір багатоповерхової забудови.

Внаслідок російської атаки дівчинка віком 1 рік і 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці. 

"Пошкоджень зазнали легковий автомобіль та скло вікон п'ятиповерхового будинку", - додав Синєгубов. 

  • Російська окупаційна армія у понеділок, 13 січня, запустила безпілотники з різних напрямків по території України. На Харківщині та Житомирщині є постраждалі. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
волонтери
Харківщина
Чугуїв
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