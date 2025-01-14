Волонтери допомагають долати наслідки удару РФ 13 січня по Чугуєву на Харківщині

Харківський волонтер Євген Хаустов розповів Еспресо, що влучання було в землю, втім, у прилеглому будинку повилітали шибки. Йдеться про близько 150 вікон.

"Ми вже на локації, вже працюємо разом з партнерами", - додав він.

Про атаку повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни ударили "шахедом" по місту близько 19:00 і влучили у двір багатоповерхової забудови.

Внаслідок російської атаки дівчинка віком 1 рік і 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці.

"Пошкоджень зазнали легковий автомобіль та скло вікон п'ятиповерхового будинку", - додав Синєгубов.