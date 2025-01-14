У резиденції Мар-а-Лаго Трампа завчасно підняли американські прапори, які мали бути приспущені на знак жалоби після смерті Картера
У приватному маєтку Мар-а-Лаго в курортному містечку Палм-Біч, штат Флорида, що належить Дональду Трампу, американські прапори були знову підняті на повну висоту, попри рішення про їх приспущення на честь померлого колишнього президента США Джиммі Картера
Про це повідомляє Associated Press.
У виданні зазначили, що прапори мали бути приспущені до кінця січня на знак поваги до колишнього президента Джиммі Картера, який помер 29 грудня. Однак після поховання Картера в його рідному місті Плейнс, штат Джорджія, прапори на території маєтку Трампа були підняті.
Президент Джо Байден, демократ, і губернатор Флориди Рон ДеСантіс, республіканець, розпорядилися, щоб прапори США були приспущені протягом 30 днів із дня смерті Картера - до 28 січня.
Трамп неодноразово висловив роздратування тим, що прапори будуть приспущені 20 січня, коли він складатиме присягу на другий термін.
Губернатор Техасу, республіканець Грег Ебботт, також наказав підняти прапори на всіх державних будівлях у день інавгурації Трампа.
"Вшановуючи службу колишнього президента, ми також повинні відзначити службу нового президента і світле майбутнє, яке чекає на Сполучені Штати Америки", - наголосив він.
Трамп вшанував пам'ять Картера, коли труна була в ротонді Капітолія, а також був присутній на державній похоронній службі Картера у Вашингтоні минулого тижня.
- У неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
- У п'ятницю, 3 січня, новообраний президент Дональд Трамп поскаржився, що американські прапори все ще будуть приспущені на честь покійного президента Джиммі Картера під час його інавгурації 20 січня.
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