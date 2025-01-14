Як російські агенти намагаються використовувати рідних військовополонених та від чого залежить майбутнє демократій Європи. Акценти світових ЗМІ 14 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 січня.

Як російські агенти намагаються використовувати рідних військовополонених

Про те, як російські агенти намагаються маніпулювати рідними та близькими полонених українських захисників, BBC розповідає на прикладі дружини військового Світлани.

Світлана каже, що ніколи не думала про зраду своєї країни, "ні на мить".

"Мій чоловік ніколи б мені цього не пробачив", – каже вона під час розмови у їхній домівці.

Жінка вже понад два роки чекала на звістку про свого чоловіка Діму – військового медика, захопленого в полон Росією, – коли раптом їй зателефонували.

Голос на іншому кінці сказав їй: якщо вона зрадить Україну, Діма може розраховувати на краще ставлення до себе у в'язниці або навіть на дострокове звільнення.

"Мені зателефонували з українського номера. Я підняла трубку, чоловік представився Дмитром, – згадує Світлана. – Він говорив з російським акцентом. Він сказав: "Ти можеш або спалити військкомат, або підпалити військову машину, або зробити диверсію в електрощитовій Укрзалізниці"".

Невідомий запропонував ще один варіант: розкрити розташування найближчих підрозділів протиповітряної оборони – життєво важливих військових об'єктів, які захищають небо України від російських безпілотників і ракет.

Після того, як співрозмовник виклав свої умови, Світлана каже, що згадала інструкції, які українська влада роздала всім сім'ям на випадок, якщо до них звернуться російські агенти: виграти якомога більше часу, записати і сфотографувати все, що відбувається, і повідомити про це.

Світлана повідомила про це і зробила скріншоти повідомлень. СБУ наказала їй затримувати росіян, поки вони проводять розслідування. Тому вона удала, що погодилася підірвати місцеву залізничну лінію.

Жінка поділилася записами розмов, зроблених через додаток Telegram, із BBC. Під час розмови так званий Дмитро дає інструкції, як приготувати і підкинути пляшку із запалювальною сумішшю. Він також навчив Світлану, як перевести телефон у режим польоту, коли вона буде за 1-2 км від наміченої цілі, щоб уникнути перехоплення її сигналу вишками мобільного зв'язку, які можуть бути використані слідчими.

"Ви знаєте, що таке релейна коробка? Сфотографуй її. Це має бути мішень для її підпалу, – пояснив агент, який зажадав доказів виконання завдання. – Напиши на папірці сьогоднішню дату і сфотографуйся з цим папірцем".

Натомість сказав, що може організувати телефонну розмову з її чоловіком або доставити йому посилку.

Пізніше співробітники СБУ повідомили Світлані, що чоловік, з яким вона розмовляла, дійсно перебуває в Росії, і їй слід припинити контакт. Світлана сказала Дмитру, що передумала.

"Тоді почалися погрози, – розповідає Світлана. – Він сказав, що мого чоловіка вб'ють, і я його більше ніколи не побачу. Кілька днів він дзвонив і казав: "Твого чоловіка катують, і це твоя провина!""

На запитання журналістів щодо її тривоги, чи він може виконати погрози нашкодити Дімі, жінка сказала, що могла тільки молитися.

"Одна частина мене говорила: "Ця людина не має ніякого відношення до полонених". Інша частина запитує: "А що, якщо він дійсно може це зробити? Як я буду жити з собою", – ділиться вона.

В СБУ пояснили BBC, що співпраця з російськими агентами "жодним чином не полегшить становище ув'язнених, а навпаки, може значно ускладнити їхні шанси на обмін". Влада закликає всіх родичів негайно повідомляти, якщо до них звертаються російські агенти. Ті, хто це зробить, будуть захищені.

Проте, якщо родичі погодяться вчинити диверсію або шпигунство, заявляє СБУ, "це може бути кваліфіковано як державна зрада. Максимальне покарання – довічне ув'язнення".

Петро Яценко з українського військового штабу з питань поводження з військовополоненими каже, що близько 50% усіх сімей військовополонених контактують з російськими агентами.

"Вони перебувають у дуже вразливому становищі, і деякі з них готові на все, – каже Петро. – Але ми намагаємося пояснити їм, що це не допоможе".

Влада не публікує дані про кількість українців, які перебувають у полоні, але вважається, що їх понад 8 тисяч.

Джерело в українській розвідці повідомило BBC, що кількість випадків, коли родичі погоджуються співпрацювати з Росією, невелика.

Тим часом чоловік Світлани Діма був звільнений з полону понад три місяці тому. Зараз подружжя щасливе разом і з задоволенням грається зі своїм чотирирічним сином.

Діма розповів дружині, що росіяни не виконали своїх погроз покарати його за відмову співпрацювати. А коли Світлана розповіла йому про дзвінки, він був шокований.

"Він запитав мене, як я тримаюся, – розповідає вона і підморгує. – Ну, як я завжди кажу, я дружина офіцера".

Від чого залежить майбутнє демократій Європи

Німеччина, Великобританія, Франція, Польща та Італія хочуть збільшити обсяги оборонного виробництва і послабити обмеження, пише Politico.

Майбутнє європейських демократій залежить від збільшення військових витрат, заявили високопосадовці з Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії після зустрічі в Польщі в понеділок.

"2025 рік стане роком прискорення розвитку оборонної промисловості в Європі, відходу від бюрократичної тяганини, яка її гальмує, і зближення позицій, оскільки ми повинні продемонструвати єдність, щоб показати, що ми серйозно ставимося до таких цінностей, як безпека, яка, на нашу думку, є цінністю № 1", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після завершення переговорів.

Він знає, про що говорить, переконані у Politico.

Польща, яка межує як з Росією, так і з Україною, планує витратити цього року на оборону 4,7% свого ВВП – це найвищий показник серед усіх країн-членів НАТО. Велика Британія, Франція і Німеччина витрачають близько 2% – поточний цільовий показник НАТО – в той час, як Італія застрягла на позначці 1,49%.

Ці низькі показники стануть проблемою, коли Дональд Трамп повернеться в Білий дім пізніше цього місяця. Минулого тижня він закликав союзників по НАТО витрачати на оборону 5% ВВП – цифру, яка значно перевищує власний військовий бюджет Америки, що становить 3,38%.

Його колеги зосередилися більше на тому, як витрачаються гроші, а не на сирих сумах, які так приваблюють Трампа.

"Так, ми повинні говорити про те, який відсоток ВВП ми збираємося витрачати на оборону, але ми також повинні бути дуже зацікавлені в тому, на що саме витрачаються ці гроші, зокрема, в ефективності цих витрат", – зауважив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністрів, для того, щоб це спрацювало, Європа повинна зробити свою оборонну промисловість менш зв'язаною регуляторними нормами, об'єднатися для спільних закупівель і кращого доступу до кредитів.

Борис Пісторіус відкинув заклик Трампа про 5%, заявивши, що таке збільшення витрат з'їсть близько 40% державного бюджету Німеччини. Проте він підтримав зусилля НАТО оголосити про нові цілі Альянсу в червні, а не в жовтні, як планувалося раніше.

Колеги, які заслухали міністра оборони України Рустема Умерова по відеозв'язку, також запитували про спільні підприємства з українськими оборонними компаніями для збільшення виробництва озброєнь.

Мета – зробити Україну якомога сильнішою напередодні президентства Трампа, який закликав до швидкого припинення війни.

Група п'яти провідних європейських оборонних держав має на меті посилити оборонну координацію в часи зростання геополітичної небезпеки. Косіняк-Камиш повідомив, що на наступній зустрічі групи в Парижі буде більш детально обговорено, як фінансувати розвиток європейської оборонної промисловості, щоб зробити її "маховиком" економіки континенту.

Він додав, що в Парижі також будуть присутні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас і новий комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.