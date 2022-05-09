Маск прокоментував погрози очільника Роскомосу Рогозіна щодо надання Україні Starlink

Про це Ілон Маск повідомив у твітері.

"Рогозін надіслав це російським ЗМІ", - пише засновник SpaceX, маючи на увазі заяву голови Роскосмосу.

У ній очільник Роскосмосу звинуватив Маска у забезпеченні обладнанням воєнної комунікації Збройні сили України, за що йому, за словами Рогозіна, "доведеться відповідати по-дорослому".

У відповідь Маск зазначає, що у випадку його загадкової смерті, "він був радий усіх знати".

Рогозін також наголошував, що Маск постачає засобами звʼязку "фашистські сили України" та "нацистський батальйон "Азов" зокрема.

"Слово "нацист" означає не те, що він думає", - прокоментував це Ілон Маск.

8 травня очільник Роскосмосу Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні.

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