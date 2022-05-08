Очільник "Роскосмосу" Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні
Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін погрожує засновнику SpaceX Ілону Маску відповідальністю за розгортання в Україні мережі супутникового інтернету Starlink
Про це Рогозін написав у telegram.
За його словами, Ілону Маску доведеться відповідати за ймовірну співпрацю зі Збройними силами України.
"За нашою інформацією, доставка та передача ЗСУ абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. Ілон Маск таким чином причетний до постачання засобів військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не вмикав", - написав Рогозін.
Він додав, що за допомогою Starlink інтернетом користувалися українські військові в Маріуполі.
- 2 травня повідомили, що Starlink в Україні щодня має 150 тис. активних користувачів.
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