Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна
Щоб ви собі уявляли, наскільки Україна бідна країна за порядком цифр
Тільки США від лютого минулого року надали нам військової допомоги на суму 26 мільярдів доларів. Це, практично, розмір доходів річного бюджету України за 2021-й рік. Всього загалом. Для порівняння, бюджет Польщі — десь 120 мільярдів доларів.
Тобто, якби ми у 2021-му році закрили школи, лікарні, універи, звільнили всіх чиновників, розпустили поліцію і суди, не будували дороги, не платили допомогу вагітним і решту — то б змогли купити собі тільки приблизно оце. Якого в цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато.
В цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато
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Тому бути готовими до такої війни з Росією з точки зору озброєння ми не могли аж ніяк, бо вище голови не стрибнеш.
А тепер уявіть, що якийсь, приміром, Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш. Це шокує, але неприємно, бо показує наш економічний калібр.
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Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш
Разом з тим, розуміючи порядок цифр — виникає адекватне розуміння наших можливостей і щира вдячність за те, чим нас підтримали.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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