Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна
OPINION

Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна

Володимир Гевко
4 лютого, 2023 субота
18:03
Погляд Володимир Гевко

Щоб ви собі уявляли, наскільки Україна бідна країна за порядком цифр

Тільки США від лютого минулого року надали нам військової допомоги на суму 26 мільярдів доларів. Це, практично, розмір доходів річного бюджету України за 2021-й рік. Всього загалом. Для порівняння, бюджет Польщі — десь 120 мільярдів доларів.

Тобто, якби ми у 2021-му році закрили школи, лікарні, універи, звільнили всіх чиновників, розпустили поліцію і суди, не будували дороги, не платили допомогу вагітним і решту — то б змогли купити собі тільки приблизно оце. Якого в цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато.

В цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато

Читайте також: Війна стала схожа на боксерський поєдинок у ринзі, чітко обмеженому канатами – кордонами України

Тому бути готовими до такої війни з Росією з точки зору озброєння ми не могли аж ніяк, бо вище голови не стрибнеш.

А тепер уявіть, що якийсь, приміром, Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш. Це шокує, але неприємно, бо показує наш економічний калібр.

Читайте також: Ми дуже добре навчились захищати своє, але із повагою до чужого у нас поки не дуже

Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш

Разом з тим, розуміючи порядок цифр — виникає адекватне розуміння наших можливостей і щира вдячність за те, чим нас підтримали.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
війна з Росією
Ілон Маск
допомога Україні
Читайте також:
3 лютого, 2023 п'ятниця
Врахував побажання Залужного і командирів: Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення відповідальності військових
Андрій Коболєв
3 лютого, 2023 п'ятниця
Мільйонні заробітки Коболєва: як він став найбільш високооплачуваним керівником енергетичних компаній Європи
совбез ООН
2 лютого, 2023 четвер
Росія скликає Радбез ООН на 8 лютого 
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 лютого
19:07
ЗСУ Бахмут
Окупанти почали вербувати засуджених жінок, - Генштаб
18:26
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
18:07
світло
В Одесі та Одеському районі без світла лишаються півмільйона абонентів
17:43
ЗСУ
Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони
17:42
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Основна маса росіян розуміє, що сказані публічно слова про війну спричинять репресії, - ексдепутат Держдуми РФ Яковенко
17:40
Володимир Зеленський
"Челенджери" та Олімпіада. Зеленський поспілкувався з британським прем'єром Сунаком
17:37
Ексклюзив
Патрульна поліція
Поліція має розслідувати "замінування" Держкіно, бо це зрив конкурсу на голову Довженко-Центру, - керівниця відділу зв’язків із громадськістю ДЦ
17:20
Кліматичні активісти організації "Letzten Generation"
Екоактивісти німецького "Останнього покоління" ведуть досьє на своїх членів, - Welt
17:16
Індія почала платити за російську нафту валютою ОАЕ, - Reuters
17:00
Ексклюзив
Москва_Кремль
Після серйозної військової поразки у РФ почнеться мафіозна війна за розподіл території, - ексдепутат Держдуми Яковенко
16:50
електроенергія
На Хмельниччині цілий день не вимикатимуть електроенергію
16:32
ЗСУ, українські військові. Ілюстративне зображення
Кабмін ухвалив рішення запровадити систему Delta у Силах оборони
16:31
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Ми можемо опинитися в ситуації, коли КСУ буде повністю залежний від Банкової, - нардепка Геращенко
16:09
Оксана Датій
Датій написала заяву на звільнення, - ЗМІ
16:07
паркан на кордоні з Білоруссю
Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю, - ЗМІ
16:07
OPINION
Валерій Пекар
Чому українці вважають, що чиновники мають працювати за копійки
15:46
Георгій Бущан
Євро-2024: Україна перед грою з Англією втратила основного голкіпера
15:14
Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу
Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу
15:12
зима_сніг
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йдуть морози до 12 градусів
15:05
Авдіївка
В Авдіївці лишається 52 дитини та близько 2 тис. дорослих
14:57
санкції проти рф
Глава Саксонії розкритикував візові обмеження ЄС для росіян
14:40
Денис Шмигаль
Шмигаль пояснив, як Одесу врятують від знеструмлення
14:28
Танк Challanger 2, навчання ЗСУ
Танкісти ЗСУ швидко опанували керування могутнім Challenger 2, - міноборони Британії
14:23
російські військові окупанти
На Запоріжжі загарбники видають фінансову допомогу лише власникам паспортів РФ
14:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Імперія і тоталітаризм вбиває державність
14:05
нафта роснефть
Євросоюз затвердив граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ
14:02
російська армія, мобілізація
Росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів, - Центр нацспротиву
13:50
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Дзеркальна ситуація зі сталінським СРСР прирікає путінську Росію до поразки, - ексдепутат держдуми Яковенко
13:46
танк Leopard 2
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:40
Українська електроенергія пішла в Європу
Укренерго: дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, зросло виробництво електрики
13:10
Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн
12:52
Німеччина Україна
Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - генпрокурор Франк
12:51
Ентоні Джошуа
Джошуа нарешті обрав суперника та дату повернення на ринг після поразки від Усика
12:30
Євген Пригожин
Британія готує рішення про визнання ПВК Вагнера терористичною організацією, - The Telegraph
12:10
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 лютого: скільки коштують долар та євро в обмінниках
12:07
OPINION
Mason Lemberg
Держава навіть під час війни стала великим шоу
11:50
Джо Байден
У канцелярії Дуди підтвердили, що Байден найближчим часом відвідає Польщу
11:49
Ексклюзив
карта бойових дій 3101
За минулу ніч відбито 5 штурмових дій ворога у районі Мар'їнки на Донеччині, - Дмитрашківський
11:40
Україна повернула з полону 116 захисників, зокрема оборонців Маріуполя, партизанів Херсона та снайперів
11:31
Дмитро Медведєв
"Запалає вся Україна": Медведєв пообіцяв жорстку відплату за удари вглиб РФ та по Криму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV