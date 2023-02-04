Тільки США від лютого минулого року надали нам військової допомоги на суму 26 мільярдів доларів. Це, практично, розмір доходів річного бюджету України за 2021-й рік. Всього загалом. Для порівняння, бюджет Польщі — десь 120 мільярдів доларів.

Тобто, якби ми у 2021-му році закрили школи, лікарні, універи, звільнили всіх чиновників, розпустили поліцію і суди, не будували дороги, не платили допомогу вагітним і решту — то б змогли купити собі тільки приблизно оце. Якого в цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато.

В цифрах отримали дуже багато, а в об'єктивних потребах фронту за словами військових — дуже небагато

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Тому бути готовими до такої війни з Росією з точки зору озброєння ми не могли аж ніяк, бо вище голови не стрибнеш.

А тепер уявіть, що якийсь, приміром, Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш. Це шокує, але неприємно, бо показує наш економічний калібр.

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Ілон Маск може теоретично утримувати таку державу як Україна роки три, якщо переведе свої статки в кеш

Разом з тим, розуміючи порядок цифр — виникає адекватне розуміння наших можливостей і щира вдячність за те, чим нас підтримали.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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