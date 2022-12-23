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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Війна стала схожа на боксерський поєдинок у ринзі, чітко обмеженому канатами – кордонами України

Володимир Гевко
23 грудня, 2022 п'ятниця
10:07
Погляд Володимир Гевко

Україна не припинить опиратись. Ніколи. Навіть якщо він закидає Україну сотнями тисяч російських трупів — Захід вже не дасть задню, занадто багато чого зроблено

Чесно, я не розумію для чого Росія продовжує воювати? На що вони сподіваються?

З тих всіх численних матеріалів і аналітики вже зрозуміло, що Путін, починаючи повномасштабне вторгнення в Україну, просто планував повторити "кримський успіх", який базувався на двох речах:

- нездатність до опору ЗСУ;

- і заплющування очей світу на його дії.

Так, всі вже сто разів обговорили й забули, що Росія очікувала на теплий прийом і стрімке просування, а також, що вкрай важливо, що Захід знову слабо відреагує на цю війну — введе пару вторинних санкцій, накладуть арешти на майно осіб і таке інше. Бо ж сидить на газовій голці й все прикормлено.

Але жоден із цих розрахунків не справдився навіть на 20%.

Якщо жоден із двох китів, на яких мала триматись уявна путінська перемога, не приплив — то для чого борсатись у хвилях? Адже зрозуміло, що Україна не припинить опиратись. Ніколи. Навіть якщо він закидає Україну сотнями тисяч російських трупів — Захід вже не дасть задню, занадто багато чого зроблено

Армія і народ України вчинили безпрецедентний опір. І в результаті цього опору не справдилась і друга частина путінських очікувань — Захід і світ загалом включились і масштаб їх підтримки зайшов далеко за те, про що ми мріяли на початку війни. Відключення СВІФТ і решти дріб'язку. Тепер нафтове і газове ембарго, тотальна дипломатична та економічна ізоляція, величезний відтік іноземного капіталу. Безліч всього.

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І отепер питання: якщо жоден із двох китів, на яких мала триматись уявна путінська перемога, не приплив — то для чого борсатись у хвилях? Адже зрозуміло, що Україна не припинить опиратись. Ніколи. Навіть якщо він закидає Україну сотнями тисяч російських трупів — Захід вже не дасть задню, занадто багато чого зроблено. І шість мільйонів біженців + діаспора за будь-якої спроби Заходу здати інтереси України влаштують маленькі Євромайданчики у кожній із європейських столиць.

Ми тепер маємо — дуже спраглу до перемовин Росію, але таких, які б дали їй хоч щось з української землі, Захід, який теж не проти перемовин, щоб це завершилось, але діє м’яко, й Україна, якій жодні перемовини зараз не потрібні, бо нема про що і з ким домовлятись, але теж без чітких часових перспектив і цілей

Я розумію, що Путін в такій ситуації, що не воювати вже не може. Але і воювати далі нескінченно — теж. Росія — не СРСР, який міг десятиліттями бути закритою країною. Бо СРСР був вдвічі більшим і мав яку-не-яку, але закриту економіку повного циклу. А Росія сильно інтегрована в економіку світову і навіть неповний рік під реально жорсткими санкціями завдав величезного удару. А вплив санкцій тільки розганяється.

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З того, що ми тепер маємо — дуже спраглу до перемовин Росію, але таких, які б дали їй хоч щось з української землі, Захід, який теж не проти перемовин, щоб це завершилось, але діє м’яко, й Україна, якій жодні перемовини зараз не потрібні, бо нема про що і з ким домовлятись, але теж без чітких часових перспектив і цілей. Бо наша війна з примотаною скотчем рукою "західних обмежень" - ми не маємо права ні обстрілювати територію ворога, ні безліч інших речей. А важливі стратегічні плани та дії – обговорювати з партнерами й отримувати згоду, бо ми на збройовій і фінансовій підтримці.

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В результаті воюємо, як у тому анекдоті: копали, тільки навпаки – "від обіду і до паркану". І сама війна набуває не класичного воєнного ходу подій – де хтось когось завойовує, або перемагає і захоплює ворога. А більше схожа на боксерський поєдинок у ринзі, чітко обмеженому канатами – кордонами України. От ми й воюємо на своєму рингу із ворогом, який до нас заліз, в надії, що в їхньому кутку побачать безнадійність побиття свого боксера і відсутність перспектив, викинуть білого рушника і заберуть його додому.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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Володимир Путін
санкції проти Росії
війна з Росією
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