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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

У Росії не буде іншого шансу

Юрій Богданов
15 грудня, 2022 четвер
12:03
Погляд Юрій Богданов

Ніякого другого шансу у Росії не буде. Довгостроково — через демографію. Середньостроково - через інституційну та економічну кризу

Коли на українців накочується хвиля втоми або виходить текст про "нам воювати 10 років", починається хвиля "ось, це ніколи не скінчиться" або "ну, навіть якщо ми переможемо, то через 10 років вони повернуться". Ні, вони не повернуться. Ні, війна не буде тривати 10 років. Чому?

У Росії як імперії зараз 4 головні "вороги":

1. Демографія. Росія вимирає вже з темпом 1 мільйон на рік, старіє та втрачає привабливість для “дешевих мігрантів”. Найбільш загрожені - "русскіе" регіони, здорова ситуація — на Кавказі. Що додатково збільшує ксенофобію, ризики релігійних та етнічних конфліктів.

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2. Простір. Природа і низька щільність населення роблять існування РФ дуже дорогим. На фоні демографічних проблем це становить додаткові ризики. Чим менша концентрація населення, тим більшу частину національного доходу треба витрачати на підтримку логістики. І ще — у РФ обмежена внутрішня міграція. Вона відбувається переважно за формулою "Околиці — столиці" чи всередині регіонів. Тобто, околиці — вимирають. Крім Кавказу та — частково — Волги.

3. Державно-економічна модель. Путін добив залишки федералізму — Росія стала суперцентралізованою диктатурою. І всі економічні процеси контролює держава, яка за рівнем корумпованості залишила далеко позаду не тільки себе 90-х, але й найкорумпованіші режими Африки.

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Росія вимирає вже з темпом 1 мільйон на рік, старіє та втрачає привабливість для “дешевих мігрантів”. Найбільш загрожені - "русскіе" регіони, здорова ситуація — на Кавказі

4. Суспільство, яке перекачане ненавистю, але при цьому демотивоване та позбавлене соціальних ліфтів. Так, російське суспільство не здатне до масової мобілізації. І це ключовий недолік путінської диктатури у порівнянні зі сталінською. "Пасіонарні" опиняться у бандах — не важливо, це буде банда Пригожина/Кадирова/феодала чи їх особиста. Демотивовані стануть "їжею" для "пасіонарних".

(Так, у нас теж багато проблем. Демографічних теж. Але ми менша країна, нам простіше їх вирішити. Крім того, ми не збираємося нікого захоплювати, нам допомагають і допоможуть після війни, а РФ — ні).

До фундаментальних проблем додаються ті, які Путін створив за останній рік:

1. Дуже дорога війна. До якої була не готовий агресор. Що взагалі абсурд. Але факт. Російська промисловість, в тому числі військова — не готова. Пропаганда — не готова. Про готовність армії ми теж вже добре знаємо. І гроші вже теж закінчуються.

2. Весь комплекс економічних наслідків. Підкреслю: Росія перетворюється на десятиліття в зону "підвищених витрат та ризиків". Не тільки для Європи та Америки, але й для Індії та Китаю. Тому — тільки "швидкі доходи", продати дорожче, купити дешевше, жодних довгострокових інвестицій.

3. Падіння легітимності режиму і розмивання державних інституцій ("все буде ДНР"). Все починається з падіння довіри до армії та пропаганди. Потім — на фоні економічної кризи — зростає злочинність та рівень нетерпимості (релігійної, національної, соціальної). Потім кончені і додатково травмовані невдалою війною персонажі повертаються до конченого суспільства. Буде кров.

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Кожна з проблем веде до деградації державності в чинних кордонах. І єдиний сценарій, в якому РФ може вийти з такої ситуації живою — це змінити модель з імперської на федералістську. Більше влади регіонів, децентралізація тощо. Крім того, російському суспільству потрібна швидка дефашизація та масова психотерапія: щоб вони не повбивали один одного через ефект "зворотного насилля".

Падіння легітимності режиму і розмивання державних інституцій ("все буде ДНР"). Все починається з падіння довіри до армії та пропаганди

Чи може Росія це зробити? Ні. Навіть якщо в Росії до влади прийдуть люди які розуміють ЩО треба робити, не гарантований успіх такого проєкту. Не вистачить волі, часу, ресурсів, кадрів. Навіть за наявності зовнішньої допомоги. Занадто багато факторів сходяться в одному місці.

Тому ніякого другого шансу у Росії не буде. Довгостроково — через демографію. Середньостроково - через інституційну та економічну кризу. Не буде трьох ключових складових, необхідних для ведення війни: грошей, людей, технологій.

З цієї петлі нема реалістичного виходу без радикальних змін. Росія має або припинити бути імперією (і втратити агресивність), або припинити існування. Роблю ставку на друге.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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