Мінські угоди були вимушеним, але хитрим і дієвим тактичним ходом (котрий, як бачимо, спрацював), аби виграти час і створити ефективну армію на місці руїни, котру залишив Янукович. Так вважають не лише Порошенко-Турчинов та інші представники постмайданної влади, а й наші союзники (Меркель, Макрон) і особливо вороги (Путін, Козак, Лукашенко, Захарова), котрі жаліються, що їх у Мінську ошукали.

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Мінські угоди були вимушеним, але хитрим і дієвим тактичним ходом (котрий, як бачимо, спрацював), аби виграти час і створити ефективну армію на місці руїни, котру залишив Янукович

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І лише 73 відсотки українських недоумків досі стверджують, що це була мегаЗрада. І особливо той, чиї портрети майже рік друкуються на обкладинках головних світових журналів саме внаслідок неймовірного успіху ЗСУ — тих самих, котрі не мали жодного шансу стати такими потужними й професійними без Мінських угод. Йоб@ний театр абсурду.

P.S. Для геніїв, котрі не розуміють різниці між необхідними й достатніми умовами: Мінські угоди це перше, а не друге.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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