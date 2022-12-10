У Москві скаржаться, що "Мінськом" їх обдурили
А в Україні 73 відсотки українських недоумків досі стверджують, що це була мега-Зрада
Мінські угоди були вимушеним, але хитрим і дієвим тактичним ходом (котрий, як бачимо, спрацював), аби виграти час і створити ефективну армію на місці руїни, котру залишив Янукович. Так вважають не лише Порошенко-Турчинов та інші представники постмайданної влади, а й наші союзники (Меркель, Макрон) і особливо вороги (Путін, Козак, Лукашенко, Захарова), котрі жаліються, що їх у Мінську ошукали.
Читайте також: Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО, та похвалила Мінські угоди
Мінські угоди були вимушеним, але хитрим і дієвим тактичним ходом (котрий, як бачимо, спрацював), аби виграти час і створити ефективну армію на місці руїни, котру залишив Янукович
Читайте також: Спонсором вторгнення Росії в Україну опосередковано можна вважати пані Меркель, — політолог Кулик
І лише 73 відсотки українських недоумків досі стверджують, що це була мегаЗрада. І особливо той, чиї портрети майже рік друкуються на обкладинках головних світових журналів саме внаслідок неймовірного успіху ЗСУ — тих самих, котрі не мали жодного шансу стати такими потужними й професійними без Мінських угод. Йоб@ний театр абсурду.
P.S. Для геніїв, котрі не розуміють різниці між необхідними й достатніми умовами: Мінські угоди це перше, а не друге.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе