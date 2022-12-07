Про це Меркель заявила в інтерв'ю Die Zeit.

За її словами, у 2008 році вона виступала проти надання Україні та Грузії плану дій щодо членства у НАТО, оскільки обидві країни до цього нібито не були готові.

"Ініціювання вступу України та Грузії до НАТО, яке обговорювалося у 2008 році, я вважала неправильним. Країни не мали для цього необхідних передумов, не було повністю враховано й наслідки такого рішення - як щодо дій Росії проти Грузії та України, так і щодо НАТО та його правил надання допомоги", - сказала Меркель.

Водночас вона висловила переконання, що Мінські угоди 2014 року була спробою дати Україні час.

"Вона використала цей час, щоб стати сильнішою, як ви бачите сьогодні. Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. Як ви бачили в битві за Дебальцеве на початку 2015 року, тоді Путін легко міг їх захопити. І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки роблять зараз, щоб допомогти Україні… Нам усім було зрозуміло, що конфлікт заморожений, що проблема не вирішена, але це дало Україні дорогоцінний час", - зазначила Меркель.

8 червня Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.

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