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Ексклюзив

Спонсором вторгнення Росії в Україну опосередковано можна вважати пані Меркель, - політолог Кулик

10 грудня, 2022 субота
16:47
війна з Росією Путін Меркель

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, зазначив, що з 2015 року російська армія змогла модернізуватися завдяки продажу Німеччині великих обсягів газу та енергоресурсів з РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я був і є послідовним критиком Мінських угод, і вважав їх помилкою української влади. Ці угоди ніякої передишки нам не дали, а фактично нас заганяли у незручну ситуацію та нав'язували все більше і більше зобов'язань. Відповідно, у якийсь момент ми не могли політично ці зобов'язання реалізовувати, бо це перетворилося б на внутрішній політичний конфлікт в Україні. Тому, що ні Порошенку, ні Зеленському не пробачили б фактично капітуляції, метою якої і були Мінські папери. А щодо ролі Німеччини, то, можливо, будівництво "Північного потоку - 2", отримання газу та енергетичних ресурсів з Росії за демпінговими цінами для німецької промисловості, також для тих фінансово-промислових груп, які підтримували ХДС (Християнсько-демократичний союз, політична партія у Німеччині, – ред.) та особисто пані Меркель, то це, звичайно, великий здобуток. А ось Україна за цей час отримала путінську озброєну армію вторгнення, яка змогла модернізуватися з 2015 року за рахунок грошей, що надходили з продажу енергоресурсів більшою мірою до Німеччини. Тому, спонсором вторгнення опосередковано можна вважати фрау Меркель", - підкреслив політолог.

Віталій Кулик нагадав, що про ПДЧ (план дій щодо членства – ред.) НАТО для України заговорили ще у далекому 2003 році.

"Однак, спротив щодо євроатлантичної інтеграції України був у першу чергу з боку Німеччини, а вже потім від проросійських політичних груп в інших країнах ЄС. Німеччина у певний момент була більше проти входження України в ЄС та НАТО, ніж Угорщина. Це зараз Угорщина є головним стопом для України, а на той час це були Німеччина та Франція. Більшою мірою Німеччина не давала нам зеленого світла, хоча на 2014 рік Україна була цілком готова до вступу", - зауважив Кулик.

  • Раніше Ангела Меркель зазначила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.
  • 7 грудня ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна не була у 2008 році готова до вступу в НАТО, а Мінські угоди у 2014 році дали їй час, аби стати сильнішою

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Ангела Меркель
Німеччина
НАТО
Мінські угоди
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