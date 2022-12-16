…22 березня 2022. Олексій Арестович, радник ОП: "Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій".

24 травня 2022. Кирило Буданов, начальник ГУР: "До кінця року ми повинні щонайменше зайти на територію Криму".

19 листопада 2022. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов: "Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Це можливо. Не виключено, що так і буде".

7 грудня 2022. Секретар РНБО Олексій Данілов: "Навесні ЗСУ зайдуть в Донецьк, Луганськ і Крим".

Залужний, на відміну від владних спікерів, не грає на публіку і не пробує заспокоїти. Він говорить зі світом і з українцями як з дорослими

15 грудня 2022. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Не сумніваюсь, що РФ знову піде на Київ"...

Це дуже різні заяви. І за змістом, і за емоцією. Так вже повелося, що Залужний, на відміну від владних спікерів, не грає на публіку і не пробує заспокоїти. Він говорить зі світом і з українцями як з дорослими, що в принципі велика рідкість на тлі тотального побєдного популізму.

Він каже, що наша армія "стікає кров’ю", і що стратегічне завдання зараз — втримати оборону і підготуватися до нової активної фази війни, яка почнеться з лютого-березня.

Він закликає не недооцінювати противника, який має резерв в півтора мільйона і підготував 200 тисяч нових вояків. І тому нам треба резерви, і головне нам треба зброя: "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого".

І ці орієнтири — це теж про дорослу розмову, яку мало хто готовий чути…

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Нашій армії зараз дуже важко в холодних і мокрих окопах під Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром, в напрямку Кремінної та Попасної. Ця лінія оборони була збудована з 2014 році, і попри шалені наступи росіян нам вдається її втримувати на Донбасі.

Проте, з іншого боку, кацапня будує свої укріплення, так звану "лінію суровікіна", аби втримати всю захоплену суходільну дорогу до Криму.

Нас чекає важкий 2023 рік. Ще один рік війни. І в цей рік ми знову будемо дорослішати, і сподіваюся, робити висновки

Це фаза позиційної війни.

Але у лютому виграє той, хто підготується зараз — збере резерви та більше зброї.

Нас чекає важкий 2023 рік. Ще один рік війни.

І в цей рік ми знову будемо дорослішати, і сподіваюся, робити висновки. І можливо, нам нарешті хтось скаже ще про одне важливе: - про кількість жертв цієї страшної війни, про її найвищу людську ціну…

Давайте просто пам’ятати, за кожною фразою "наші герої" насправді стоять цілком конкретні люди, і їх імен не називають в марафоні. Їх імена тихо згадують при свічках в темних оселях їх діти, які назавжди лишилися сиротами.

Просто пам'ятаймо про це завжди…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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