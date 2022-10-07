Маск запропонував зробити Тайвань адміністративним районом Китаю
Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу
Про це він сказав в інтервʼю виданню Financial Times.
"Моя рекомендація... - встановити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка б була достатньо приємною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими. Я вважаю, що, ймовірно, вони могли б мати більш мʼяку угоду, ніж Гонконг", - сказав Маск.
Відповідаючи на запитання про Китай та ризики для заводу Tesla в Шанхаї, який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla, Маск сказав, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним, хто постраждає від наслідків.
"Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно", - додав він.
Маск захоплювався Китаєм та інвестував у цю країну. Але, за його словами, Пекін чітко дав зрозуміти, що не схвалює впровадження системи. Представництво Starlink в Україні отримало ліцензію телеком-оператора супутникового звʼязку Starlink в Україні. Маск також розповів, що китайська влада шукала гарантій того, що Starlink не продаватиметься в Китаї.
- 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.
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