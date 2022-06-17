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Головна війна з Росією Масштаби руйнувань та людські жертви: верховний комісар ООН з прав людини представила доповідь щодо ситуації у Маріуполі

Масштаби руйнувань та людські жертви: верховний комісар ООН з прав людини представила доповідь щодо ситуації у Маріуполі

17 червня, 2022 п'ятниця
08:55
війна з Росією Маріуполь

У Женеві було представлено доповідь щодо порушення Росією прав людини й міжнародного гуманітарного права у Маріуполі

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Доповідь була представлена Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет.

"Верховний комісар детально окреслила широкий спектр порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права у Маріуполі внаслідок агресії російських військ, а також масштаб руйнувань, людських жертв та страждань", - йдеться у повідомленні.

Бачелет також наголосила на тому, що маріупольці продовжують страждати від нестачі можливостей для забезпечення базових людських потреб.

Крім того, Комісар ООН підняла питання щодо долі захисників Азовсталі, які наразі перебувають у російському полоні. Зазначається, що є інформація стосовно застосування до українських воїнів тортур усупереч міжнародному гуманітарному праву. Проте через відсутність доступу до місць утримання полонених ООН не може перевірити цю інформацію повною мірою.

Також Бачелет беззаперечно поклала вину за ситуацію у Маріуполі на РФ. Йдеться зокрема про бомбардування пологового будинку та драмтеатру. Комісар ООН закликала Росію негайно вивести свої війська з українських територій.

За підсумками доповіді відбувся інтерактивний діалог, у якому брали участь делегації майже 60 країн, а також неурядові організації. Присутні засудили агресію Росії та закликали її припинити злочинні дії. Крім того, учасники діалогу висловили стурбованість наслідками бойових дій для мирного населення Маріуполя та населених пунктів інших областей. Були озвучені заклики звільнити захоплених українських військовослужбовців.

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