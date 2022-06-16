Про це пише Reuters.

У звіті ООН вказується, що близько 89,3 мільйона людей були примусово переміщені по всьому світу в результаті переслідувань, конфліктів, зловживань і насильства наприкінці 2021 року. Відтоді ще мільйони виїхали з України або були переміщені в межах її кордонів.

"Якщо у вас є продовольча криза на додаток до всього, що я описав – війни, прав людини, клімату – це лише прискорить тенденції, які я описав у цьому звіті", – сказав Філіппо Гранді журналістам цього тижня, описуючи цифри як "приголомшливі".

"Очевидно, що вплив, якщо це не буде вирішено швидко, буде досить руйнівним". Він сказав, що вже зараз все більше людей тікає через підвищення цін і насильницькі повстання в африканському регіоні Сахель.

Гранді також розкритикував те, що він назвав "монополією" ресурсів, які надали Україні, тоді як інші програми допомоги переміщеним особам були недофінансовані.

"Україна не повинна змусити нас забути інші кризи", – сказав він, згадавши дворічний конфлікт в Ефіопії та посуху на Африканському розі. Реакція Європейського Союзу на кризу біженців була "неоднаковою", додав Гранді.

14 червня управління ООН у справах біженців опублікувало відео на підтримку українців.

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