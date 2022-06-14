"Коли феєрверк звучить як постріл": Управління ООН у справах біженців опублікувало відео на підтримку українців

Так написали на сторінці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, де й презентували відео на підтримку українців.

"Коли феєрверк звучить, як постріл… Коли сирени звучать, як крик… Коли грюкіт дверей звучить, як скинуті бомби…", – написали представники Організації об'єднаних націй.