"Коли феєрверк звучить як постріл": Управління ООН у справах біженців опублікувало відео на підтримку українців
Фільм "Uprooted" ("Вирвані з корінням") був створений українськими біженцями, за участю українських біженців і на підтримку всіх біженців
Так написали на сторінці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, де й презентували відео на підтримку українців.
"Коли феєрверк звучить, як постріл… Коли сирени звучать, як крик… Коли грюкіт дверей звучить, як скинуті бомби…", – написали представники Організації об'єднаних націй.
- Нагадаємо, за даними ООН, з початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, Більше, ніж 2 млн, уже повернулись.
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